محافظ سوهاج يناقش استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والإتصالات، ومديرى الإدارات التعليمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.

أكد المحافظ خلال الإجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافى حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الإمتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع فى حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات فى محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب .

ووجه الفقى بضرورة تضافر جهود جميع أجهزة المحافظة، على أن تتولى مديرية الصحة بالتعاون مع فرع سوهاج للتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة سير إمتحان وتجهيز سيارات إسعاف للجان، وتوقيع الكشف الطبى واستخراج التقارير الطبية اللازمة للطلاب، والتنبيه على المستشفيات بالإستعداد لإستقبال أى حالات طارئة، ويقوم قطاع الكهرباء بسوهاج بتأمين إنتظام التيار الكهربائى بمقرات اللجان الإمتحانية، والاستراحات، ومركز توزيع الأسئلة والعمل على توفير مثبت تيار لضمان كفاءة عمل بوابات التعقيم أمام اللجان.

كما تتولى مديرية التموين بسوهاج تدبير حصة من الخبز البلدى المدعم للإستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الإمتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وتدبير احتياجات الاستراحات من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير الكميات المناسبة من السولار والبنزين للسيارات المشاركة فى أعمال الإمتحانات .

ومن جانبه اشار ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 26 ألف و39 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات فى 83 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 لجنة إحتياطية، مؤكدا على جاهزية اللجان لبدء الإمتحانات يوم الأحد القادم 21 يونيو، لافتا إلى هناك غرفة عمليات منعقدة من أول يوم لبدء الإمتحانات لتلقى أى شكاوى، ومتابعة خط سير الإمتحانات.

وقال انه سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الإمتحانات، وكذلك التطهير بصفة دورية لإستراحات المراقبين وعددهم 22 إستراحة، لافتا إلى توفير 95 بوابة تطهير، بالإضافة إلى وجود أجهزة لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة، كما سيتم توزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب خلال دخولهم اللجان.