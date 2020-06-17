محافظ سوهاج يناقش استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والإتصالات، ومديرى الإدارات التعليمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.
أكد المحافظ خلال الإجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافى حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الإمتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع فى حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات فى محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب .
ووجه الفقى بضرورة تضافر جهود جميع أجهزة المحافظة، على أن تتولى مديرية الصحة بالتعاون مع فرع سوهاج للتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة سير إمتحان وتجهيز سيارات إسعاف للجان، وتوقيع الكشف الطبى واستخراج التقارير الطبية اللازمة للطلاب، والتنبيه على المستشفيات بالإستعداد لإستقبال أى حالات طارئة، ويقوم قطاع الكهرباء بسوهاج بتأمين إنتظام التيار الكهربائى بمقرات اللجان الإمتحانية، والاستراحات، ومركز توزيع الأسئلة والعمل على توفير مثبت تيار لضمان كفاءة عمل بوابات التعقيم أمام اللجان.
كما تتولى مديرية التموين بسوهاج تدبير حصة من الخبز البلدى المدعم للإستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الإمتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وتدبير احتياجات الاستراحات من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير الكميات المناسبة من السولار والبنزين للسيارات المشاركة فى أعمال الإمتحانات .
ومن جانبه اشار ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 26 ألف و39 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات فى 83 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 لجنة إحتياطية، مؤكدا على جاهزية اللجان لبدء الإمتحانات يوم الأحد القادم 21 يونيو، لافتا إلى هناك غرفة عمليات منعقدة من أول يوم لبدء الإمتحانات لتلقى أى شكاوى، ومتابعة خط سير الإمتحانات.
وقال انه سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الإمتحانات، وكذلك التطهير بصفة دورية لإستراحات المراقبين وعددهم 22 إستراحة، لافتا إلى توفير 95 بوابة تطهير، بالإضافة إلى وجود أجهزة لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة، كما سيتم توزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب خلال دخولهم اللجان.
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