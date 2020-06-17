اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يوجه رؤساء المدن بتوزيع كمامات واقية على عمال النظافة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:59 م
محافظ جنوب سيناء يوجه رؤساء المدن بتوزيع كمامات واقية على عمال النظافة جانب من الاجتماع
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بتوزيع كمامات وقفازات واقية من فيروس كورونا على عمال النظافة بمجالس المدن ومتابعة ارتدائهم تلك الادوات الواقية .

 وأضاف المحافظ أن المحافظة تلقت دعم من الجمعيات الاهلية لادوات الوقاية كما تم شراء عدد من 1000كمامات 270 واوقية زجاجية للمسئولين الذين يتعاملون مع الجمهور توزيع على كل مدينة 200كمامة العاملين فى قطاع النظافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام واللواء محمد الوصيف سكرتير مساعد محافظة ورؤساء المدن ومديرى العموم.

 وشدد المحافظ على منع دخول الموظفين الذين لا يرتدون كمامة والاستمرار فى منح الإجازات الاستثنائية للمرضى والحوامل.

 وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بلجان الثانوية العامة والتجهيز لها على اعلى مستوى وإقامة مظلات لانتظار الطلاب وتوزيع مياه معدنية على الطلاب والملاحظين  وطالب رؤساء المدن بالبدء فى توفير جميع احتياجات لجان امتحانات الثانوية العامة منها سيارة إسعاف وطيب ومرضة وفرض كررون امام كل لجنة وتأمين خروجهم.

 وناقش المحافظ مع رؤساء المدن الاستعداد الافتتاح المشروعات 30يونية و15يوليو المقبل ولعودة السياحة  إنهاء المشروعات القومية.

كما وجه المحافظ الشكر اللواء نادر حنفى السكرتير عام المحافظة على الاعمال التطوير بديوان عام المحافظة والمساعدن له

كما طالب المحافظ من كل مدير مديرية وإدارة الاهتمام بالصف الثانى لكل مدير

 

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مدينة طور سيناء

المجلس التنفيذي

مشروعات

امتحانات الثانويه العامه

تطوير

محافظ جنوب سيناء

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