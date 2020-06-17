محافظ الغربية: 6 مخالفات حظر وغلق وتشميع محلين وضبط 2 نباشين بطنطا

الغربية محمد طارق

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، قام طارق رحمي محافظ الغربية، الليلة، بحولة تفقدية لكافه شوارع مدينة طنطا والسريع ومنطقة الكورنيش، رافقه خلالها عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.

وخلال الجولة، أمر محافظ الغربية بغلق وتشميع عدد 2 محل لمخالفتهما لمواعيد الغلق، كما تم تحرير 6 محاضر لمواطنين للتجول بسياراتهم بالمخالفة لمواعيد الحظر وسحب الرخص القيادة الخاصة لهم، وضبط 2 تباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأكد طارق رحمي علي رئيس حى أول وثان طنطا، بضرورة رفع القمامة الموجودة اولاً بأول، والتنبيه على كافة أصحاب المحلات والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، حفاظا علي سلامتهم ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.