اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:04 م
محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عدد من مدارس مدينة السنطة وزفتي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر إنطلاقها الإسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم فى مدينتى السنطة وزفتي، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس مركز ومدينة السنطة ورئيس مركز ومدينة زفتي.
 
وتابع محافظ الغربية، بوابات التعقيم الذاتي التي تم توفيرها من جانب وزارة التربية والتعليم وتم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها، كما تفقد خلال الجولة دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.
 
وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية  رئيس مركز ومدينة السنطة ورئيس مركز ومدينة زفتي بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ورفع عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة.
 
من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز عدد 14 مدرسة بمدينة السنطة وعدد 12 مدرسة بزفتي لاستقبال طلاب الثانوية العامة، في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب ومراقبي اللجان وكافة العاملين بالمدارس .
 
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفقد منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدًا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسند للهيئة القومية للإنتاج الحربي. 
 
جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة سمنود، حيث وجه محافظ الغربية بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول، وإزالة كافة العقبات ، كما استمع لشكوي أحد أصحاب المحلات بالشارع ، وكلف رئيس مركز ومدينة سمنود بإرسال لجنه هندسية لإزالة شكوى المواطن وإعطاء كل ذي حق حقه.
 
وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أعلن، في وقت سابق، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه، وذلك خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود ، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة ، والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
 
 
المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (2)
المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (2)

المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (3)
المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (3)

المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (4)
المحافظ يتابع استعدادات مدارس السنطة وزفتي (4)
 
 

 


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