محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم فى مدينتى السنطة وزفتي، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس مركز ومدينة السنطة ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وتابع محافظ الغربية، بوابات التعقيم الذاتي التي تم توفيرها من جانب وزارة التربية والتعليم وتم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها، كما تفقد خلال الجولة دورات المياه للتأكد من نظافتها ووجود المياه بصفة مستمرة.

وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة السنطة ورئيس مركز ومدينة زفتي بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ورفع عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة.

من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز عدد 14 مدرسة بمدينة السنطة وعدد 12 مدرسة بزفتي لاستقبال طلاب الثانوية العامة، في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب ومراقبي اللجان وكافة العاملين بالمدارس .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفقد منطقة شارع سعد زغلول بسمنود، تمهيدًا لتطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسند للهيئة القومية للإنتاج الحربي.