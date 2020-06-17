محافظ الشرقية يؤكد على ضرورة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار لجان الامتحانات والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري والجهات المعنية الأخرى وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين .

وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الإمتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها منعا لإنتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمدارس (عبد السلام عطوان الإبتدائية رقم 1 بنين - الحسينية الإعدادية بنات - الأمل وضعاف السمع - السادات الإبتدائية - الحسينية الثانوية بنات - الحسينية الثانوية العسكرية).

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتطهير لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 11 لجنة+ 2 احتياطي + ( 2 استراحة ) وتم رفع القمامة وتنظيف الشوارع المحيطة بالمدارس، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والادارة الصحية للمرور على المدارس ومتابعة وصلات الكهرباء وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والاستعداد لإنهاء أي مشكلة على الفور، وتم التأكيد على تواجد أكياس المخلفات الطبية بكافة المدارس ووجود مراقب صحى لكل لجنة، بالاضافة إلي تركيب بوابات تعقيم أمام لجان الثانوية العامة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتعقيم 286 لجنة فرعية بالاضافة إلي اللجنة الرئيسية بالإدارة التعليمية بالصالحية الجديدة ومقرها مدرسة الصالحية الإعدادية للتعليم الأساسى والتي تضم 32 لجنة فرعية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتطهير وتعقيم 9 لجان بمدارس (السادات الثانوية العسكرية - الإعدادية بنين الجديدة - د محمد ربيع فلاح- النيل الإبتدائية - السويدي الرسمية للغات - التجارية الثانوية بنات - الشهيد محمد سامي العراقي - ديرب البلد تعليم أساسي 1 - الشهيد محمد إبراهيم البقاء).

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتطهير عدد 123 لجنة فرعية بـ ( مدرسة اللغات - مدرسة الشهيد عبد الفتاح عبد اللطيف - مدرسة الجلاء الإبتدائية - مدرسة البنات الثانوية الجديدة – مدرسة ههيا الثانوية العسكرية - ومدرسة الحرية ( كلجنة فرعية احتياطية ).

وقامت رئاسه مركز ومدينة أبو حماد بتطهير9 لجان رئيسية و 2 استراحة، وتم التنبيه بإزالة الاشغالات والباعة الجائلين وكذلك المخلفات والقمامة بصفة يومية من أمام مقرات اللجان، وتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير أكياس حمراء لجمع المخلفات الخطرة مثل الكمامات والقفازات وتوفير غرفة عزل بكل لجنة، والتأكيد علي كلا من شبكات الكهرباء والمياه للتأكد من وصلات الكهرباء والمياه بالمدارس.

وقامت رئاسة مدينة القرين بتطهير 45 لجنة فرعية بـ ( مدرسة القرين الثانوية بنات - و مدرسة الجلاء الرسمية للغات) مع توفير لجان احتياطية للعزل.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال التطهير والتعقيم ل46 لجنة فرعية بمدارس( الإعدادية بنين- الوحدة الابتدائية ) كما تم تخصيص لجان احتياطية وتم استلام البوابات الخاصة بالتعقيم أمام اللجان من مديرية التربية والتعليم، وكذلك استلام مهمات الوقاية من كمامات وقفازات .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمدارس ( البلاشون الثانوية المشتركة - البلاشون الإعدادية بنين - أبو بكر الصديق الابتدائية - الثانوية البنات القديمة - بلبيس الثانوية العسكرية بنين - الإعدادية الحديثه بنات ببلبيس - حمدي جوهرالإعدادية بنات - اسماء بنت أبي بكر الإعدادية - بلبيس الإعدادية القديمة للبنات مدرسة الثانوية بنات الجديدة - الفتح الرسمية للغات -مدرسة بلبيس الإعدادية بنين - عمر بن العاص الابتدائية - الإعدادية بنات الجديدة - انشاص الرمل الثانوية المشتركة - الشهيد هاشم الرفاعي الإعدادي بنات بأنشاص الرمل ، بالإضافة إلى استلام البوابات الخاصة بتعقيم الطلاب والمراقبين قبل دخولهم المدارس مقر لجان الامتحانات بنطاق المركز.