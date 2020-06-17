محافظ الدقهلية: بدء تشغيل منظومة السيارات المكنسية لكنس الشوارع والميادين

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اليوم بدء تشغيل منظومة السيارات المكنسية لكنس الشوارع والميادين بالمراكز والمدن، وذلك ضمن تطوير منظومة خدمات النظافة بنطاق المحافظة.

وجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قام أمس بتوزيع 8 سيارات مكنسية على الوحدات المحلية فى كل من ميت غمر واجا وجمصة وشربين وبلقاس ودكرنس والجمالية والمنزلة ، واثناء توزيع المكنسيات امس كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز المشار اليها بالبدء فورا فى تشغيلها نطاقهم وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة،وأكد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها.

وقال "مختار"، إن دعم مراكز ومدن المحافظة بهذه المكنسيات يأتى فى إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير أدوات ومعدات منظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد "مختار" لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر على تحسين البيئة العامة ورفع مستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وجدير بالذكر، أن اجمالي السيارات المكنسية بالمحافظة التى وصلت بلغ 14 سيارة من إجمالى 21 سيارة تم التعاقد عليها وجارى متابعة وصول المتبقى من السيارات لتغطية جميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.