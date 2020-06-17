محافظ البحيرة يشيد بدور المشاركة المجتمعية لجمعية تبرعت بكمامات وبدل واقية للأطباء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن، فى تقديم الخدمات الإنسانية والطبية والاجتماعية وتوفير المساعدات والمستلزمات، والمساهمة فى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مواجهته وطرق الوقاية منه .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة رئيس إحدى الجمعيات الخيرية المهندسة زينب بشير، التى تبرعت بـ5000 كمامة و190 بدلة واقية للأطباء لتوزيعها على مستشفيات العزل والإحالة بنطاق المحافظة التى أكدت أهمية تضافر جهود المجتمع المدنى مع الدولة فيما تقدمة من خدمات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين المؤسسة ومحافظة البحيرة.

وأشاد المحافظ بأهمية جهود المجتمع المدنى مثمناً دورالجمعية وكافة الجهود المخلصة للعديد من الجهات خلال الأزمة الحالية والتى أظهرت روح الانتماء وتلاحم كافة فئات المجتمع مع الجهات التنفيذية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعلن عن شفاء وخروج 38 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا أمس الثلاثاء 16 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالى عدد المتعافين 653 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابي، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات .

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.