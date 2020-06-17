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محافظ البحيرة: تعافى 26 حالة كورونا جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:35 م
محافظ البحيرة: تعافى 26 حالة كورونا جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 26 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الاربعاء 17 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 679 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم

 وأشاد المحافظ، بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين،  مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين

وأشار المحافظ الى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد  والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية

كما اكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا.


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