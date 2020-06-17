اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:38 م
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ما هو عقار الديكساميثازون واستخداماته الطبية وكيف يعالج مرضى كورونا؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:30 م
ما هو عقار الديكساميثازون واستخداماته الطبية وكيف يعالج مرضى كورونا؟ ديكساميثاون اول عقار لعلاج فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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بعد إعلان علماء جامعة أكسفورد البريطانية عن نجاح دواء مضاد للالتهابات يدعى الديكساميثازون المصنف ضمن فئة الأدوية الستيرويدية، أخذ البحث يتواصل عن الدواء واستخداماته. 

ما هو الديكساميثازون؟

هو دواء كورتيكوستيرود، يستخدم عادة في التعامل مع المشاكل الروماتيزمية، والعديد من الأمراض الجلدية وبعض التهابات الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما يمكن أيضًا لعقار ديكساميثازون علاج الخناق ، وهي عدوى تنفسية ناتجة عادةً عن فيروس.
 
ووفقا لتقرير جريدة " thesun"" تم إنشاؤه في عام 1957 ، قبل الموافقة عليه للاستخدام الطبي في عام 1961، وهو مدرج في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، ولحسن الحظ ، فإنه ليس دواء باهظ الثمن ، يتكلف حوالي 5 جنيهات إسترلينية في المملكة المتحدة.

هل يعالج الفيروس التاجي؟

يعتقد العلماء في جامعة أكسفورد أن الستيرويد المتاح بشكل عام، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى الأكثر مرضا وحالتهم متأخرة من مرضى كورونا.
 
وكشفوا أن النتائج التي توصلوا إليها هي "أكبر اختراق" حتى الآن في المعركة ضد الفيروس التاجي، وزعموا أنه لو كان متاحًا في بداية الوباء، لكان من الممكن منع ما يصل إلى 5000 حالة وفاة بريطانية.
 
وقد أظهرت الدراسة أن ديكساميثازون قلل من عدد الوفيات على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بمقدار الثلث وخمس الحاجة للأكسجين.
وفيما يلي بعض النتائج الأولية من الاختبار الدقيق للدواء على حالات كورونا:
 
تم اختيار ما يزيد قليلاً عن 6400 مريض COVID-19
اختار عشوائيا 2،104 لتلقي الدواء.
تم إعطاء الديكساميثازون لهؤلاء المرضى عن طريق الفم ، أو من خلال الوريد ، لمدة 10 أيام.
وحصل الـ 4،321 المتبقي على رعاية طبية أخرى للفيروس.
بعد 4 أسابيع من إجراء الدراسة ، شهد المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس انخفاضًا بنسبة 35 % في الوفيات. 
وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين الإضافي ، تم تخفيض وفياتهم بنسبة 20 % بعد تناول ديكساميثازون.
وخلص الباحثون إلى أن الديكساميثازون يمكن أن يمنع وفاة واحدة لكل 8 مرضى يعتمدون على أجهزة التنفس ، وما يصل إلى 25 % من أولئك الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.
 
أكد الدكتور مارتن لاندراي ، وهو أحد قادة الدراسة في أكسفورد ، أنه على الرغم من أن ديكساميثازون ليس علاجًا ، إلا أنه يمكن أن يمهد الطريق لإيجاد العلاج المناسب،  وفي الوقت نفسه ، يعد الديكساميثازون طريقة غير مكلفة للاقتراب من منع مضاعفات الفيروس.
 
تصف عيادة Mayo Clinic في الولايات المتحدة ديكساميثازون كدواء شبيه بالكورتيزون، أو الستيرويد ، يعالج الأجزاء الملتهبة من الجسم. 
ومن المعروف أنه يعمل على المرضى الذين يعانون من "الحساسية الشديدة ، ومشاكل الغدة الكظرية ، والتهاب المفاصل ، والربو ، ومشاكل الدم أو النخاع العظمي ، ومشاكل الكلى ، وحالات الجلد ، وتفاقم التصلب المتعدد".
 

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مضاد التهابات

الستيرويد

حالات كورونا الخطيرة

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