ماكرون يدعو نظيره التونسى لزيارة فرنسا 22 يونيو المقبل

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد إلى قصر الإليزيه يوم الاثنين 22 من يونيو المقبل لأداء زيارة عمل وصداقة .
وستمثل الزيارة مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد تطويرها كما سيبحث رئيس الدولة مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان قد زار تونس يوم 8 يناير م ن العالم الجارى، ونقل دعوة ماكرون لسعيّد، وتطرق أثناء اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية حينها الى التعاون الثنائي بين البلدين.
وتعد هذه الزيارة هى الأولى لرئيس الجمهورية التونسى لدولة أوروبية.
ويشار إلى أن العلاقات التي تجمع فرنسا وتونس علاقات قِديمة وقوية وعلاقات صداقة وثقة بين البلدين في جميع في المجالات.
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