ماكرون يدعو نظيره التونسى لزيارة فرنسا 22 يونيو المقبل

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد إلى قصر الإليزيه يوم الاثنين 22 من يونيو المقبل لأداء زيارة عمل وصداقة .

وستمثل الزيارة مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد تطويرها كما سيبحث رئيس الدولة مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.