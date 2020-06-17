اليوم السابع
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لمحابهة "كورونا".. محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:06 م
لمحابهة "كورونا".. محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المعتدين .

شدد طارق رحمي، على تكثيف حملات النظافة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية وتطهير المناطق السكنية، ورفع الإشغالات والقمامة بالشوارع والميادين، وكذلك تطهير وتعقيم المدارس بنطاق المحافظة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وطالب رحمي لتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، أكد  الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية، في بيان له أنه لا تهاون او فساد في استلام الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، مشددًا علي اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم، اليوم، والذي تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد بأن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدًا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقيم الكامل له، وذلك في إطار الحفاظ علي المال العام .

كما قام أحمد عطا، بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا، بحضور الدكتور محمد أيوب استشاري المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمشروع، وممثلي الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال في كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.

 

 


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