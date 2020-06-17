اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:48 م
لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1489 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1668 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.


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