اليوم السابع
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كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الدائرى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:12 ص
كثافات مرورية إثر حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الدائرى إنقلاب سيارة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد _ إيهاب المهندس

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ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائرى، بسبب انقلاب سيارة نقل بعد الاصطدام بالحاجز الخرسانى أمام القادم من الدائرى اتجاه وصلة حازم حسن ، مما أدى الى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور الى المكان.

وعززت ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

 


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