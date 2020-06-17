اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:44 ص
خالد صلاح
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كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:00 ص
كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 3.2% مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان - في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية) - أن من بين إجمالي المصابين توجد 87 حالة جديدة في العاصمة نورسلطان، و35 حالة في مدينة ألماتي، و21 حالة أخرى في منطقة غرب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ ظهور الوباء في كازاخستان، بلغ إجمالي عدد الحالات 542ر15 حالة في جميع أنحاء البلاد، خرج منهم 9647 شخصًا من الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم التام، بينما أودى الفيروس بحياة 88 شخصا في كازاخستان.


كازاخستان

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فيروس كورونا

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وفيات كورونا

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