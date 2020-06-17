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قلبه حجر.. ابن يضرب أمه حتى نزف وجهها دما بسبب الميراث بدمياط.. والأمن يضبطه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:28 م
قلبه حجر.. ابن يضرب أمه حتى نزف وجهها دما بسبب الميراث بدمياط.. والأمن يضبطه الأم
دمياط ــ عبده عبد البارى

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أقدم ابن عاق، على ضرب والدته العجوز والتسبب لها في جروح وكدمات بوجهها بسبب خلافات على الميراث، بدمياط وحسبما تظهر صورة تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لوجه السيدة العجوز وهي تنزف دما، وانتقل العميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط والمقدم محمد معوض رئيس مباحث المركز لقرية العنانية محل سكن السيدة وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت عيوشه فتحى العزبى ومقيمة بمنزل خلف مصنع الثلج بالعنانية، إن نجلها الذى يعمل منجدا اعتدى عليها بالضرب المبرح وتسبب لها فى إصابات بالغة لدرجة انها لا تستطيع الحركة.

وأوضحت، أن سبب اعتداء ابنها عليها رغبته في الحصول على الميراث الخاص بمنزل والده الذى يعيشون فيه.

وكانت السيدة قد استغاثت بالشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام ابنها بضربها وتمكنت مباحث شرطة دمياط من إلقاء القبض على المتهم المدعو "محمد .ع.ع" والذى اعتدى على والدته، وجارى عرضه على النيابة العامة .

ابن يضرب أمه
 

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