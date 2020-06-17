اليوم السابع
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فرنسا تتهم تركيا بارتكاب "أعمال عدائية" تجاه الناتو وجهوده فى ليبيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:43 م
فرنسا تتهم تركيا بارتكاب "أعمال عدائية" تجاه الناتو وجهوده فى ليبيا الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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اتهمت فرنسا البحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول - في بيان شديد اللهجة أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء يوم /الأربعاء/ - إن انتهاكات الحظر لاسيما من جانب تركيا هي "العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار" في ليبيا، موضحة أن دعم أنقرة لهجوم حكومة طرابلس يعارض كل الجهود الرامية لإعلان هدنة في ليبيا.
وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية أعلن في وقت سابق، أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.
واتهم المسؤول الفرنسي، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.
وصرح قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف، "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة، ونتظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف، يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".
جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت اليوم أن سفينة حربية فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت ​​مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية، بينما كانت تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
واستنكرت الرئاسة الفرنسية بشدة "التدخلات التركية" في ليبيا، ووصفها بأنها "غير مقبولة"، حيث قال قصر الإيليزيه في بيان يوم الأحد الماضي، إن الرئيس إيمانويل ماكرون تحادث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخلات التركية، واعدا بالتحرك خلال الأسابيع القادمة.
واعتبرت فرنسا، أن تركيا تستغل وضعها ضمن حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن هذا أمر ترفضه باريس وسوف تناقشه مع أعضاء الحلف الفاعلين في الملف.


فرنسا

ليبيا

الأزمة الليبية

الناتو

تركيا

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