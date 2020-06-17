اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:16 م
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غلق غطاء مقعد المرحاض قبل تنظيفه يحميك من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 م
غلق غطاء مقعد المرحاض قبل تنظيفه يحميك من انتشار فيروس كورونا المرخاض وانتشار فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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حث العلماء على ضرورة وضع غطاء على  مقعد المرحاض قبل تنظيف الحمام لتجنب انتشار الفيروسات التاجية، بعد أن كشفت الأبحاث عن وجود الفيروس فى الجهاز الهضمى.
 
وحذرت دراسة جديدة من أن تنظيف المرحاض، يمكن أن يساعد على انتشار الفيروس القاتل عن طريق وجود بعض الرذاذ طويل الأمد من الجسيمات المحملة بالفيروس في الهواء.
 
أظهرت الدراسات الحديثة وفقا لتقرير جريدة " thesun" أن الفيروس ، الذي قتل أكثر من 430.000 شخص حول العالم ، يعيش في الجهاز الهضمي ويمكن أن يظهر في البراز البشري.
غطاء التواليت
غطاء التواليت
 
قال المؤلف المشارك في الدراسة جي شيانغ وانغ ، من جامعة يانغتشو في الصين: "يمكن للشخص أن يتنبأ بأن سرعة الانتشار ستكون أعلى عند استخدام المرحاض بشكل متكرر ، كما هو الحال في مرحاض الأسرة أو مرحاض عام يخدم منطقة مكتظة بالسكان ".
 
يتسبب تدفق المرحاض في حدوث قدر كبير من الاضطراب في الماء والهواء، وهو ما يُعرف بانتشار البكتيريا والفيروسات ، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة الفيزياء للسوائل.
 
ومع ذلك ، فقد ركزت دراسات قليلة على المرحاض كوسيلة لنشر الفيروس التاجي، والكثير من الناس غير مدركين إلى حد كبير للمخاطر.
 
قام الباحثون بمحاكاة ما يحدث، عندما يتم غسل المرحاض بنموذج كمبيوتر "دقيق"، يعتمد على الصيغ الديناميكية المعقدة للسوائل ، والمعروفة باسم معادلات نافير-ستوكس، وتم فحص نوعين من المراحيض - أحدهما بصمام تعبئة واحد والآخر بنوعين ، مما يخلق "تدفقًا دوارًا" للمياه.
 
قام بعد ذلك الباحثون، بتطبيق ما يسمى بـ "نموذج الطور المنفصل" لمحاكاة حركة القطيرات الصغيرة ، التي من المحتمل أن يتم إخراجها من وعاء المرحاض في الهواء، وقد تم استخدام نفس النموذج "الشهير" لتوضيح إطلاق قطرات معدية من السعال البشري.
 
ووجد الفريق أن المياه المتدفقة في المراحيض شكلت زوبعة أو دوامات ، والتي يمكن أن تحمل قطرات مصابة بالفيروس تصل إلى 3 أقدام فوق الوعاء.
 
يمكن بعد ذلك استنشاق هذه القطيرات، وهي صغيرة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تحلق في الهواء لأكثر من دقيقة ، أو تستقر على أسطح أخرى.
 
 
وقال وانغ: "تظهر المحاكاة أن ما يقرب من 60 %  من الجسيمات ترتفع عاليا فوق المقعد لمرحاض، وحل هذه المشكلة القاتلة هو ببساطة إغلاق الغطاء قبل التنظيف ، لأن هذا يجب أن يقلل من انتشار الهباء الجوي، ويأمل الباحثون أن تؤدي النتائج إلى تصميم أفضل للمرحاض ، مع غطاء يغلق تلقائيًا قبل التنظيف.
 

فيروس كورونا والجهاز الهضمى

المرحاض ينقل كورونا

جسميات صغيرة

انتشار فيروس كورونا

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