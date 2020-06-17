اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م
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علاج أمريكى ينجح في منع عودة الإصابة بسرطان الثدى من جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م
علاج أمريكى ينجح في منع عودة الإصابة بسرطان الثدى من جديد سرطان الثدى
كتبت هند عادل

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نجحت شركة أمريكية في التوصل لعلاج  يسمى Verzenio  حقق الهدف الرئيسي المتمثل في الحد من خطر عوده ظهور السرطان في المراحل المبكرة وذلك طبقا لدراسة في مرحلة متأخرة على العقار، حسبما ذكرت وكاله "رويترز".

سرطان الثدى

وتمت الموافقة على الدواء بالفعل لعلاج أشكال معينة أخرى من سرطان الثدي ، ولكن ليس لتقليل فرص تكرار الإصابة بالسرطان ولكن الدراسة الحديثة أثبتت نجاحه في عوده نمو السرطان، وعلى الرغم من التقدم المحرز في علاج سرطان الثدي ، فإن حوالي 30 ٪ مع نوع فرعي شائع من سرطان الثدي المبكر معرضون لخطر عودة السرطان.

قالت شركة الأدوية الأمريكية إنها ستقدم بيانات التجربة إلى السلطات التنظيمية قبل نهاية عام 2020

.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من السويد وبريطانيا أن النساء اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان الثدي يقل احتمال تعرضهن للوفاة بسبب المرض بنسبة 40%، حيث يساعد اكتشاف سرطان الثدي مبكراً من العلاج المبكر، وهو أفضل طرق تقليل الوفيات وزيادة عدد الناجيات من هذا المرض، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "دايلي ميرور" البريطانية.

وخلال الدراسة اختبر الباحثون بيانات أكثر من نصف مليون امرأة مؤهلة لفحوصات التصوير الشعاعي للثدي وقارن العلماء بين نتائج أولئك اللاتي أجرين الفحص مع اللاتي لم يجرين الفحص، ووجد الباحثون انخفاضا بنسبة 41 % في حالات السرطان القاتلة و25 % في حالات سرطان الثدي المتقدمة.


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