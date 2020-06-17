عزل عزبتين بالشرقية بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بالكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قررت الإدارة الصحية بمركز أولاد صقر بالشرقية، عزل عزبتين هما " نللى " التابعة لقرية ابوراشد، وعزبة "حوض الخير" التابعة لقرية زوار ابو الليل، بسبب تفشى فيروس كورونا بين سكانها.

وقال بيان صادر عن الادارة، أنه بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية تم عمل احصائية للوقوف على أعلى معدلات الاصابة والشفاء والوفيات لمرضى فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

وأكد مدير عام الإدارة الصحية ان وحدة الوبائيات والترصد بالقسم الوقائى أعدت استبيان اوضحت فيه أن عزبة " نللي" التابعة للوحدة الصحية بأبو راشد وعزبة "حوض الخير" التابعة للوحدة الصحية بزور ابو الليل هما أكثر الأماكن ضرراً بالإصابة بفيروس كورونا داخل مركز أولاد صقر حيث تقرر العزل المنزلى لهاتين العزبتين بالتنسيق مع مركز شرطة أولاد صقر ومجلس المدينة لإتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الادارة الصحية بالمركز بمختلف القطاعات الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتهيب الإدارة الصحية كافة المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين " .

وكانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.