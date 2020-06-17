عبد العال: المؤسسات الدولية صنفت مصر قبل كورونا اقتصاد واعد.. والنظام ورث دولة مفلسة

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي للتمويل الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية أيضا لذلك لم تدخل في مناقشات مع الجانب المصري في حين أنه رفض تمويل بقيمة 200 مليون دولا لإحدى الدول.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021، أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، بدليل أن المؤشرات الاقتصادية العالمية قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كانت تصنف مصر باعتباره اقتصاد واعد، وبالتالي لا يمكن علي الإطلاق إنكار هذا الأمر وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت.

وتابع عبد العال، إن بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وشدد عبد العال، على أن ما تم فى مشروع التعليم لا حد يستطيع أن ينكره قد لا يكون على قدر طموحات الشعب المصرى ولكن هناك مجهود لا يستطيع أن ينكره، وللأسف كل المشاكل الموجودة موروثة في النظام الحالى ورث دولة مش عايز أقول مُفلسة.