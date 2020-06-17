طبيب مصرى ببريطانيا: عقار ديكساميثازون ليس له حق احتكار لشركات الأدوية

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور شريف حلمي، استشارى الكلية الملكية فى بريطانيا، إن عقار ديكساميثازون لا يعالج فيروس كورونا المستجد، ولكن يقلل استجابة الجسم للفيروس، موضحاً أن استخدام العقار دون استشارة طبية يمثل خطورة شديدة على المريض.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان، والمذاع فضائية DMC، أنه لا يجوز استعمال العقار فى حالات كورونا فيروس فى بداية المرض، ويستخدم فى الحالات الخطرة فقط، ويستخدم فى المستشفى وبإشراف طبي.

وأكمل استشارى الكلية الملكية فى بريطانيا، أنه لا يجب استخدامه فى المراحل الأولى للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه من اليوم تم السماح باستخدام الدواء بكل المستشفيات فى بريطانيا بشرط استخدامه للحالات الخطرة.

وتابع استشارى الكلية الملكية فى بريطانيا، أن استخدام دون استشارة طبية يمثل خطورة شديدة، قائلا: "العقار من الأدوية القديمة ميزة هذا العقار بأنه ليس له حق احتكار للشركات لأنه عقار قديم واستعماله سهل وأعراضه الجانبية يمكن التعامل معها".