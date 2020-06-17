اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:33 م
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ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص فى المنوفية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:20 م
ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص فى المنوفية كمامات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكن مجلس مدينة منوف برئاسة المحاسب أشرف الليثى رئيس المركز والمدينة، المهندس طارق أبو حطب ومحمد الزرقانى نائبى رئيس المدينة من ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص أو سجل تجارى وبطاقة ضريبية، واستدعى على الفور الرقابة التموينية وقسم الشرطة ومباحث التموين وتم تحرير محضر وغلق الورشة وتشميع المكان ومصادرة الكمامات لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأكد رئيس مجلس مدينة منوف أنه سوف يستمر فى المرور على مستوى المركز والمدينة لضبط جميع المخالفين وتنفيذ القانون ضدهم.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أكد استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل الشركة وخارجها لسلامة أهالي المحافظة وسلامة العاملين بالشركة وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي قيام الشركة بالدفع بنافوري لتطهير قرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا بالكامل بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة.

ومن جهة أخرى تواصل الشركة أعمال التطهير الداخلية حفاظاً على سلامة العاملين بالشركة حيث تم تطهير ديوان عام فرع الشركة بمركز السادات.

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتعليمات رئيس الشركة القابضة وتطبيقاً للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات.

 


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