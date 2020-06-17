ضبط أطراف مشاجرة استخدم فيها زجاجات المولوتوف بين عائلتين بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين باستخدام زجاجات المولوتوف، بسبب خلافات الجيرة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا بسبب خلافات الجيرة. وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرى العوامر الغربية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتبين بالفحص قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة مولوتوف على منزل وبادله شاب آخر من العائلة الأخرى ألقى نيران على المنزل الآخر ما أدى إلى احتراق ماكينة مياه ولا توجد أى خسائر فى الأرواح. وتمت السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

فى فى سياق آخر، عثر أهالى قرية الترامسة على جثة فتاة غارقة فى ترعة أمام منطقة الشيخ حسن أبوعامر، دون وجود أى إصابات، تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر، غارقة فى ترعة أصفون بقرية الترامسة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، عقب استخراجها من الترعة.

فيما تعاين أجهزة الأمن موقع غرق الفتاة، وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وهوية صاحبة الجثة، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.