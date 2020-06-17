صور.. معهد فتيات أرمنت يستعد لامتحانات الثانوية الأزهرية بالتعقيم

الأقصر – أحمد مرعى

بدأ قيادات معهد فتيات أرمنت "الوابورات" غرب محافظة الأقصر، أعمال رش وتطهير فصول وطرقات المعهد لمنع انتشار فيروس كورونا، وللتجهيز لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمعهد، وذلك فى إطار تجهيز المنطقة الأزهرية بالأقصر بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم لماراثون الثانوية.

ومن جانبه قاد سيد نصير شيخ معهد فتيات أرمنت الوابورات بمدينة أرمنت، مع فرق متخصصة أعمال التطهير والتعقيم، وذلك لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية بالمعهد، لحماية الطلاب خلال آداء الامتحانات، وذلك بتوجيهات وتعليمات الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل الوكيل الشرعى والعربى بالمنطقة، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر أن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة تفقد الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولو الإشغالات والنظافة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأعمال

وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين، وشدد رئيس المدينة على مسئولى النظافة والإشغالات، بتكثيف العمل فى محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتاً إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة وتفقد تجهيز لجان الثانوية العامة برفقة رجال إدارة الطود التعليمية وأعضاء اللجان الثلاثية والتطوير التكنولوجى، للتأكد من مدي إستعدادها لإستقبال الطلاب والطالبات لامتحانات الثانوية العامة، كما تم خلال الجولات التأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان وكل لجنه بها 14 مقعد مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، ولهذا العام بمركز ومدينة الطود تقام 3 مقرات للجان الإمتحانات مقر مدرسة على العديسي الثانويه في مدرسة الشهيد خيرى محمد محمود للتعليم الأساسى بمدينة الطود، ومقر فى مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري، ومقر في مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية.



حملات تعقيم وتطهير إستعدادات للثانوية الأزهرية بالأقصر (1)



حملات تعقيم وتطهير إستعدادات للثانوية الأزهرية بالأقصر (2)



حملات تعقيم وتطهير إستعدادات للثانوية الأزهرية بالأقصر (3)



حملات تعقيم وتطهير إستعدادات للثانوية الأزهرية بالأقصر (4)