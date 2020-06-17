اليوم السابع
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صور.. مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج اللازم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:25 م
صور.. مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج اللازم مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج اللازم لهم
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر وكيل الوزارة، أنه تمت مواصلة مبادرة وحملة لدعم الأهالى الذين تقرر لهم العزل المنزلى خلال فترة العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت شعار "متخرجش من بيتك.. وإحنا حنجيلك"، للتأكيد على وقوف كافة قيادات محافظة الأقصر بجانب المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا بمصر، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الأقصر العام وشباب "اكسر عجزك".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه في إطار المتابعة الجادة لكافة المرضى الذين يلتزمون بالعزل المنزلي وتلقى الرعاية والإهتمام في أماكنهم، قامت كتيبة مجلس مدينة الأقصر اليوم بالتعاون مع فريق مبادرة اكسر عجزك بتوصيل كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكافة المصابين بفيروس كورونا المستجد كلآ في منزله، وذلك تحت شعار " اطلبنا ونوصلك علاجك لحد باب البيت"، وبعد إتخاذهم كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة المصرية.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تقوم الحملة بتوصيل العلاج لمرضي كورونا الذين تم اجراء مسح طبي لهم داخل مستشفى الأقصر العام للعزل، وأسفرت نتائج التحاليل عن إيجابيتها وقاموا بعزل أنفسهم منعاً للإختلاط والحاق الضرر بالآخرين، حيث جاءت تلك الجهود في ظل الحرص الدائم من مدينة الأقصر على المتابعة للمواطنين والاطمئنان علي صحتهم والعمل على سلامهم بشكل دوري .

وكان قد قرر مجلس المدينة تفعيل مبادرة جديدة وحملة لدعم الأهالى الذين تقرر لهم العزل المنزلى خلال فترة العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت شعار "متخرجش من بيتك.. وإحنا حنجيلك"، للتأكيد على وقوف كافة قيادات محافظة الأقصر بجانب المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا بمصر، فالمبادرة الجديدة هدفها خدمة كافة المواطنين المعزولين منزلياً، وجاء ذلك القرار بالتعاون مع الدكتور أبو النجا الحجاجي مدير مستشفي العام، والدكتورة أمل يوسف وهبه ومبادرة اكسر عجزك وحقق حلمك بقيادة منسق المبادرة ياسر محمود الهوارى، راجياً من الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها وأهالي الأقصر من هذا الوباء ويشفي كل مريض، مؤكداً على أنهم دائماً في خدمه الوطن وكافة الأهالى.

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (1)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (1)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (2)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (2)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (3)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (3)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (4)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (4)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (5)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (5)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (6)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (6)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (7)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (7)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (8)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (8)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (9)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (9)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (10)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (10)

 

مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (11)
مدينة الأقصر تواصل دعم حالات العزل المنزلى وتوزيع العلاج (11)

 


الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

دعم الحالات المعزولة منزليا

اخبار الاقصر

توزيع العلاج بالعزل المنزلى

اخبار المحافظات

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