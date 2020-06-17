صور.. رفع 130 طن تراكمات أتربة ومخلفات مبانى بالطود

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تم استكمال منظومة العمل بمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع القطاعات والخدمات بالمركز، حيث قامت إدارة النظافه والتجميل بالمركز بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز عن رفع 100طن من الأتربة المتراكمة ومخلفات المبانى، وذلك بطريق ترعة الملاحة ما بين نجع الجسور ومدخل الطود البلد من الناحية الشرقية لمزلقان نجع الجسور، وتمهيد وتوسعة الطريق المؤدية إلي الطود البلد.

كما قام محمد حسن علي حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، بإطلاق حملات نظافة مكثفة مما أسفر عن رفع ما يقرب من 30 طن تراكمات أتربة نواتج حفر الصرف الصحي، وذلك بطريق المصلب الذي يربط بين قرية العديسات بحري ومدينة الطود بالتنسيق الشركة المنفذة للمشروع .

وكان قد صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة الأهالي بالطود والعديسات مبادرة جديدة لشباب غرفة عمليات الطود، أقدم شباب المتطوعين بالمدينة على تصميم وتركيب سلات قمامة صغيرة بأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع للمخلفات الورقية والكمامة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم بمواصلة حملات النظافة يومياً بالمدن والقرى المختلفة، حيث إنه في مبادرة جديدة من الشباب المتطوعين بغرفة عمليات الطود والعديسات، قام المتطوعون من أبناء المركز بتركيب سلات قمامة صغيرة بأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع والأماكن الحيوية بالمركز، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأهالي أثناء التخلص من الأقنعة الواقية - الكمامة - لعدم إيذاء الآخرين كإجراءات إحترازية ووقائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، الأعمال فى قرية العديسات قبلى لتنفيذ الخطط المكثفة والمتواصلة بحملات الرش والتعقيم بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء القرى بمواصلة حملات الرشوالتعقيم بصورة يومية لمكافحة إنتشار العدوى وحماية المواطنين.



رفع 130 طن تراكمات أتربة ومخلفات مبانى بالطود (1)



جانب من رفع تراكمات أتربة ومخلفات مبانى بالطود (2)



رفع تراكمات أتربة بالطود (3)

جانب من الحملة