صور .. حملات تعقيم وتطهير للمنشآت الحكومية والشرطة من الطب البيطرى بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تواصل مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد على، وكيل المديرية، اليوم، تكثيف حملات تطهير وتعقيم المبانى الحكومية بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا..

قامت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، خلال يومى 16 و17 يونيو، بتطهير المنشآت الحكومية والعامة التى يتردد عليها المواطنون بكثافة ومنها تطهير وتعقيم مبنى عيادة السكر وموقف أتوبيس أبو خليل وإدارة المرور بالزقازيق ومبنى الشهر العقارى ومدارس ( السلطان عويس – الثانوية الفنية الثانوى التجارى والسويدى ) بالعاشر من رمضان ومبنى الإدارة التعليمية بههيا ومبنى رعاية الطفل ببلبيس، كما قامت بالتطهير والتعقيم الدورى لديوان عام المديرية ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية والتنظيف والتطهير والتعقيم الدورى للمجازر، فضلا عن الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزى، مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعديين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى.