اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:33 م
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صور .. تنفيذ 12 قرار إزالة للبناء المخالف شرق الإسكندرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:00 م
صور .. تنفيذ 12 قرار إزالة للبناء المخالف شرق الإسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ،بكافة أشكاله ،وذلك بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

 

وأشار حى شرق فى بيان له اليوم أنه نفذت لجان الإزالة المُشكلة لتنفيذ قرارات الإزالة على دوائر أقسام الشرطة الثلاثة بنطاق الحي، عدد (12) قرار إزالة من خلال شنّ ثلاثة حملات على التوازي.

 

ففي دائرة قسم شرطة سيدي جابر تم تنفيذ عدد (4) قرارات إزالة وسلمت اللجنة مقاول الهدم والازالة الخاص بالحي مخالفات البناء لإزالتها في عدد من العقارات المخالفة الكائنة في شوارع؛ طيبة كليوباترا ودار سيدي جابر وخضر التوني كليوباترا.

 

أما في دائرة قسم شرطة رمل أول تم تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع؛ ش ابو بكر الصوري وش عمر المصري المتفرع من ابن واصف وخلف 30 الكسائي.

 

وفي ذات السياق نفذت لجة الإزالة بدائرة قسم شرطة رمل ثانِ عدد (5) قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع؛ القناعة متفرع من ش محطة السوق وش الشرف باكوس وناصية ش حسني حماد مع ش الترعة ولقد جاءت الحملات الثلاث بتأمين من قوات اقسام الشرطة الثلاثة و معاوني مباحث القسم التابع للجنة الازالة.

 

وكان محافظ الإسكندرية، قد شدد على التصدى بكل حزم و قوة لظاهرة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحذر محافظ الإسكندرية المخالفين، مؤكدا على عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا.

 

وقال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان.

البناء المخالف (1)
البناء المخالف 
البناء المخالف (2)
البناء المخالف 
البناء المخالف (3)
البناء المخالف 

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البناء المخالف

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