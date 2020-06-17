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صور.. تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:35 م
صور.. تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شيع عدد كبير من أهالى قرية الورق التابعة لمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ،، جثمان الدكتور محمد يحيى عقل، أستاذ اللغة العربية، بجامعة كفر الشيخ، والنائب البرلمانى السابق، والذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم.

ووصل الجثمان إلى قرية الورق فى سيارة إسعاف مخصصة لنقل جثث ضحايا فيروس كورونا، وسط تجمع الأهالى لاستقبال الجثمان، وأدى المشيعون صلاة الجنازة بإحدى ساحات القرية فى محيط المقابر، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بالقرية، وسط مراقبة واحتياطات أمنية مشددة من رجال الشرطة بمركز شرطة دسوق .

وعقب أداء صلاة الجنازة على روح الضحية توجهت سيارة الإسعاف إلى قرب مقبرة الأسرة ونزل منها 4 أشخاص مرتدين بدل عزل وقائية، وحملوا الصندوق الذى به جثمان الضحية، ودخلوا به المقابر ليتوارى جثمان الضحية الثرى وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بعملية دفن ضحايا "كورونا".

وعلى جانب آخر، نعى الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة الدكتور محمد يحيى عقل والذى وافته المنية صباح اليوم، متأثراً بكورونا.

وقال رئيس الجامعة "بالأصالة عن نفسى وعن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازى وأصدق المواساة إلى أسرة وكلية الأداب".

وأضاف دسوقي، لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعاً محزونة ويُطمئنناجميعاً أنه فى حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ُيلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".

يذكر أن الدكتور محمد عقل، أصيب بفيروس كورونا وتم نقل للعزل، ليتلقى العلاج اللازم، ولكن وافته المنية .

تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل (1)
 
تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل (2)
 
تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل (3)
 
تشييع جنازة الدكتور يحيى عقل (4)

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