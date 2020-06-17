اليوم السابع
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صور.. تحويل نقطة تجمع للقمامة إلى حديقة عامة بالمرج

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:00 ص
صور.. تحويل نقطة تجمع للقمامة إلى حديقة عامة بالمرج تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن مبادرة "هنجملها" تمكنت من تشجير نقطة شارع الشعراوي بمؤسسة الزكاة بعد إلغاء نقطة تجميع القمامة والتي كانت تسبب في نشر الأوبئة والأمراض، وتم إلغاء نقطة تجميع القمامة بمدخل كفر أبو صير بشارع الجمهورية وتمركز نقطة تجميع على أن تستكمل أعمال التجميل والتشجير خلال الفترة القادمة.
 
وأضاف صابر أن أعمال التشجير تمت بالتعاون مع رئيس حي المرج اللواء إيهاب زهني، ومدير عام المنطقة الشرقية لهيئة النظافة المهندس أحمد عبد الغني، ورضا مرسي رئيس فرع هيئة نظافة بالمرج، والمهندس سمير عبد الهادي رئيس فرع هيئة التجميل بالمرج.
 
وفى السياق، تابع نائب المحافظ للمنطقة الشرقية أعمال الإنارة وتركيب أعمدة إنارة وكشافات ليد بالمحاور الجارى تطويرها فى المطرية بمعرفة حى المطرية، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، وفى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.
 
ومن بين أعمال التطوير التي تتم بالمطرية إنشاء محور المطرية الجديد، حيث يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائري، أما المرحلة الثالثة بالمشروع تبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة "محور التوفيقية"، وأزالت محافظة القاهرة 37 عقارًا بطريق المحور، ووفرت وحدات سكنية بديلة للسكان، والمحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة.
 
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج (2)
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج 

تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج (3)
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج 

تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج (4)
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج 

تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج (5)
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج 

تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج (1)
تحويل نقطة تجمع قمامة لحديقة بالمرج 

 


المطرية

المرج

القاهرة

اخبار مصر

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