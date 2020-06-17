اليوم السابع
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صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:55 م
صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير
كتبت: نهال أبو السعود

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تعرضت السيارة التي تقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اصطدام طفيف خارج البرلمان عندما ركض متظاهر نحو السيارات، وفقا لتقرير ذا صن.

الأمر الذي أجبر السيارة التي كانت في مقدمة موكب جونسون على ضغط المكابح فجأة مما تسبب في اصطدام السيارة المرافقة بالسيارة التي تحمل بوريس جونسون

وأكدت مصادر رسمية أن جونسون كان في السيارة وقال إنه لا توجد تقارير عن أي إصابات، وعندما سُئل فيما بعد عن الحادث ، قال وزير الثقافة أوليفر دودن إن جونسون "لم يصب بأذى بالكامل".

كان المتظاهر يحتج على عمل تركيا ضد المتمردين الأكراد.

وقالت الشرطة إن رجلا ألقي القبض عليه فيما بعد في مكان الحادث بتهمة ارتكاب مخالفات بموجب قانون النظام العام وعرقلته الطريق السريع.

 

كان رئيس الوزراء في البرلمان يوم الأربعاء ، لحضور جلسة أسئلة أسبوعية لرئيس الوزراء.

وفى وقت سابق علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التى تخوضها المملكة المتحدة مع استراليا، برسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك عدد قليل من دول العالم التى تشترك فى صداقة أقرب من أستراليا والمملكة المتحدة. والآن، بصفتنا دولة تجارية مستقلة لأول مرة منذ عقود ، لدينا الفرصة لتحويل تاريخنا المشترك وصداقتنا إلى اتفاقية تجارة حرة رائدة عالميًا".

 

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

بريطانيا

تركيا

اليوم السابع بلس

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