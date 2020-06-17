صحيفة إسبانية: أثيوبيا تثير حالة من التوتر بعد قرارها ملء سد النهضة

كتبت فاطمة شوقى

سلطت صحيفة ""الأوردين مونديال" الإسبانية الضوء على الأزمة التى أنشأتها أثيوبيا من خلال سد النهضة الذى يثير جدلا واسعا لتهديده بلدان آخرى مثل السودان، وقالت فى تقرير لها إن "أثيوبيا استغلت انشغال السودان بالاضطرابات التى شهدتها البلاد قبل التحول إلى الديمقراطية فى السنوات الماضية، لبدء مشروع مشلول منذ العديد من السنوات "سد النهضة الكبير".

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن أثيوبيا تثير حالة من التوتر بعد قرارها ملئ سد النهضة، واستغلت الأوضاع فى السودان ، وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى بناء السد فى أبريل 2011، وبعد تسع سنوات من انغماس السودان فى عملية التحول الديمقراطى بعد سقوط عمر البشير فى 2019 ، فإن اثيوبيا تضع السودان أمام الأمر الواقع وتعلن استعدادها لملئ السد، لتضع محاولات السودان لوقفه بعرض الحائط.

وقالت الصحيفة فى تقريرها إن، اثيوبيا تزعُم للسودان دائما أن السد لن يقلل تدفق المياه إليها ، كما نفت أن السد سيقلل من قدرات السودان على إنتاج الطاقة، وذلك من أجل أن تدير اللعبة فى الوقت الذى يصبح فيه المياه من الأصول الثمينة بشكل متزايد.

وأكد التقرير أن أثيوبيا مستعدة لملء السد بداية من يوليو المقبل، بعد موسم الأمطار ، حيث أنها تريد بأى ثمن تجنب الإلتزام الدائم بتقليص قدرتها على إنتاج الطاقة.

وأضاف التقرير أن أثيوبيا أيضا استغلت سوء الأوضاع الصحية التى يعانى منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.