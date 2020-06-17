اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: أثيوبيا تثير حالة من التوتر بعد قرارها ملء سد النهضة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:34 م
صحيفة إسبانية: أثيوبيا تثير حالة من التوتر بعد قرارها ملء سد النهضة سد النهضة الاثيوبى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

سلطت صحيفة ""الأوردين مونديال" الإسبانية الضوء على الأزمة التى أنشأتها أثيوبيا من خلال سد النهضة الذى يثير جدلا واسعا لتهديده بلدان آخرى مثل السودان، وقالت فى تقرير لها إن "أثيوبيا استغلت انشغال السودان بالاضطرابات التى شهدتها البلاد قبل التحول إلى الديمقراطية فى السنوات الماضية، لبدء مشروع مشلول منذ العديد من السنوات "سد النهضة الكبير".

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن أثيوبيا تثير حالة من التوتر بعد قرارها ملئ سد النهضة، واستغلت الأوضاع فى السودان ، وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى بناء السد فى أبريل 2011، وبعد تسع سنوات من انغماس السودان فى عملية التحول الديمقراطى بعد سقوط عمر البشير فى 2019 ، فإن اثيوبيا تضع السودان أمام الأمر الواقع وتعلن استعدادها لملئ السد، لتضع محاولات السودان لوقفه بعرض الحائط.

وقالت الصحيفة فى تقريرها إن، اثيوبيا تزعُم للسودان دائما أن السد لن يقلل تدفق المياه إليها ، كما نفت أن السد سيقلل من قدرات السودان على إنتاج الطاقة، وذلك من أجل أن تدير اللعبة فى الوقت الذى يصبح فيه المياه من الأصول الثمينة بشكل متزايد.

وأكد التقرير أن أثيوبيا مستعدة لملء السد بداية من يوليو المقبل، بعد موسم الأمطار ، حيث أنها تريد بأى ثمن تجنب الإلتزام الدائم بتقليص قدرتها على إنتاج الطاقة.

وأضاف التقرير أن أثيوبيا أيضا استغلت سوء الأوضاع الصحية التى يعانى منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

 


السودان

اثيوبيا

سد النهضة

المياه

النيل

ازمة المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة