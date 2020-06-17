صحة جنوب سيناء: إعدام 48 كيلو أغذية غير صالحة وتحرير 21 محضرا صحيا بدهب

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء وادارة مراقبه الأغذية والمشروبات حملة على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب اليوم الأربعاء بناء على تعليمات الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور أحمد حسانين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوى مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية ومصطفى خليل مراقب عام الاغذية .

تم تكليف محمد عبد الرحمن مفتش أغذية مكتب صحة دهب بالمرور على أماكن تداول الاغذية واسفرت الحمله تم المرور على عدد 11 منشأة.

وتم إعدام عدد 48 كيلو و32 لتر من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير عدد 21 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية.

وذلك في ضوء التكليف بالمرور علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات واللنظافة الشخصية لكافة العاملين والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطيهر المستمر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19