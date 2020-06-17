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"صحة الغربية" تنفى وفاة أخصائى كلى بمستشفى المنشاوى متأثرا بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:50 م
"صحة الغربية" تنفى وفاة أخصائى كلى بمستشفى المنشاوى متأثرا بكورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربيــــة عادل ضرة

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نفى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خبر وفاة الدكتور رامى الديب، أخصائى الكلى بمستشفى المنشاوى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدكتور محجوز داخل مستشفى العزل الصحى بكفر الزيات ويتلقى العلاج داخل المستشفى؛ وأضاف أنه تم نقل بلازما للدكتور المصاب ويلقى كل الرعاية الصحية داخل المستشفى.

 

من ناحية أخرى أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15573 لتلقى بلاغات عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخط مفعل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات من المواطنين والرد على استفسارات المواطنين عن أماكن مستشفيات العزل الصحى وأيضا تلقى شكاوى المواطنين بخصوص حالات الكورونا، مشيرا أن هناك 16طبيبا للرد على الاستفسارات طوال اليوم.

 

وأكد أن هناك تعليمات مشددة لمديرى المستشفيات بالتعامل السريع مع جميع الحالات وإدخالها للمستشفيات والتنسيق بين مديرى المستشفيات بخصوص توفير أماكن للمصابين، والرجوع للدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية حال وجود أى عقبات تواجه الأطباء بالمستشفيات ولتوفير أماكن للمرضى.


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