صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الأسواق العالمية.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع"، 13 نوعا من المحاصيل الزراعية للخضر والفاكهة تغزو حاليا معظم دول العالم، بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، كما تضع الإدارة المركزية للحجر الزراعى مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، حيث أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

ومن خلال أخر تقرير صادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.. منذ بداية يناير وحتى 9 من الشهر الجارى يوضح ارتفاع 13 منتجا لـ 2 مليون 394 ألف و996 طن وهى كالآتى:

- الموالح بلغت مليون و361 ألف و3 طن لتحتل المركز الأول عالميا .

-تصدير 6464 ألف و512 بطاطس، لتحتل المركز الثانى.

-تصدير 251 ألف و800 طن بصل، محتلا المركز الثالث.

- وبلغت صادرات العنب تصدير لـ 59011 طن

.-الرمان بإجمالي 4217 طن.

- الثوم 29064 طن .

- تصدير المانجو بإجمالي 436 طن.

- وبلغت صادرات الفراولة بإجمالي 19400 طن.

- وبلغت صادرات الفاصوليا بإجمالى 14456 طن.

- وبلغت صادرات الجوافة بإجمالي4245طن .

- وبلغت صادرات الخيار بإجمالي 2201طن.

- وحقق الفلفل صادرات بإجمالي 1871 طن.

- وبلغت صادرات الباذنجان بإجمالي 780 طن.

يذكر أن مفتشي الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ ، كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية.