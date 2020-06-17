اليوم السابع
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شاهد الإجراءات اليومية لتعقيم مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:44 ص
شاهد الإجراءات اليومية لتعقيم مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جانب من عمليات التعقيم
كتب أحمد حمادة

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نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعى فيديو يوضح الإجراءات اليومية التى تتخذها الوزارة لتعقيم مقر الديوان العام، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة.
 
وأوضح فيديو الوزارة أفراد التأمين خلال تعقيم وتطهير الممرات والمكاتب، وهو الإجراء الذى يتم على مدار الأسبوع، وكذلك تطهير المصاعد والمبانى، وقياس درجة حرارة العاملين والمترددين على الوزارة.
 
كما أظهر الفيديو التزام الموظفين بالكمامة الوقائية وأقنعة الوجه داخل مكاتب الوزارة، وتوفير عدد من وحدات التعقيم الذاتية الإلكترونية بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تعقيم الموظفين والعاملين والمترددين على الوزارة قبل دخولهم مبانى الوزارة عن طريق رش رذاذ من مواد مطهرة وآمنة، كنوع من أنواع الوقاية من فيروس كورونا. 
 
 
 
 
 
تت
 
 
 
 
 
تااا
 

تاننن
جانب من الاجراءات اليومية للتعقيم 

 

كورنا
كورنا

 


وزارة التخطيط

كورونا

اخبار وزارة التخطيط

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