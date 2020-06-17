سلالة جديدة من كورونا تظهر فى الصين.. فيديو

كتبت ـ إيناس البنا

أبلغت الصين بظهور إصابات جديدة بالفيروس التاجي كورونا، وحذر العلماء الآن من أن السلالة الجديدة من الفيروس، يمكن أن تكون أكثر عدوى.ووفقا للتقارير الإعلامية، ارتبط تفشي المرض الآن بسوق الجملة الغذائية يسمى شينفادي الذي يستقبل آلاف الزوار.

وتظهر اللقطات التى عرضتها " الديلى ميل" مسئولين يرتدون بدلات خطرة، بينما يصطف الناس في طوابير ويقفون في حافلات وسط مخاوف من أن موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس على وشك أن تضرب البلاد.

لمزيد من التفاصيل تابع الفيديو التالى...