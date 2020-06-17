سكرتيرة البيت الأبيض تتهم الصحافة بازدواجية المعايير

كتبت: نهال أبو السعود

اختتمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إحاطتها الإعلامية، حيث تم الضغط عليها بشأن قرار حملة ترامب بالمضي قدمًا في رالي تولسا بولاية تكساس في نهاية هذا الأسبوع.

بينما كانت ماكناني تتحدث، عقد عمدة تولسا مؤتمرا صحفيا حول المسيرة القادمة، وقال مسؤول كبير في صحة المدينة إنه يعتقد أنه يجب تأجيل الحدث خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور بروس دارت، المدير التنفيذي لقسم الصحة في تولسا: "أوصيت بتأجيله حتى يصبح أكثر أمانًا". "نحن قلقون".

لكن ماكناني نفت تساؤلات الصحفيين حول سلامة المسيرة، متهمة الصحافة بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بتغطية الأحداث الكبيرة.

وقالت إن التقارير الإخبارية لم تسلط الضوء على المخاوف الصحية بشأن الاحتجاجات الأخيرة ضد وحشية الشرطة، على الرغم من أن مثل هذه الأحداث في الهواء الطلق، وبالتالي تشكل خطرًا أقل لانتشار الفيروس، وفقًا لخبراء الصحة.