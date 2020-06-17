سقوط شخص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص لقيامه بالاشتراك مع أخر هارب بالاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة النزهة وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة إشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

وتمكنت القوة من إستيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد ") بينما لاذ الآخر بالفرار.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط"- مبلغ 9400 دولار أمريكى).

وبمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.