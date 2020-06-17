اليوم السابع
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سفير السعودية لدى الأردن يلتقى بسفراء المجموعة العربية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:29 م
سفير السعودية لدى الأردن يلتقى بسفراء المجموعة العربية جانب من اللقاء
وكالات

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم في مقر السفارة، بسفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الأردن، بحضور مديري الدائرة العربية والمراسم في وزارة الخارجية الأردنية.
 
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"،أن  السفير السديري رحب بالسفراء، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم وشعوبهم بالمملكة وشعبها.
 
وأشار السديري إلى مواقف المملكة إزاء مختلف القضايا العربية والدولية المطروحة في الوقت الراهن وحرصها على تحقيق الاستقرار في المنطقة، مستعرضا جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم المملكة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
 
كما أكد السديري على حرص والتزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد التهديد المشترك الذي يمثله وباء كوفيد 19، موضحاً أن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة للمملكة، وأن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في 26 مارس 2020م.

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سفراء

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