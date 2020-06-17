سعد الحريرى يبحث آخر مستجدات الأوضاع فى لبنان مع وليد جنبلاط

ريهام عبد الله

استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى على رأس وفد نيابى وحزبى، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية فى لبنان وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل.

ونشر الحريرى صورا من اللقاء عبر حسابه الرسمى بتويتر وعلق: "استقبال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى النائب السابق وليد جنبلاط، على راس وفد نيابى وحزبي، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية فى البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل".



الحريرى وجنبلاط



سعد الحريرى ووليد جنبلاط



سعد الحريرى

وفى سياق آخر قال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، إنه "من حق أى مواطن يعانى الغلاء الفاحش وفقدان المواد الغذائية أن يرى فى رتل الشاحنات المحملة بالمساعدات والمتوجهة إلى سوريا حلقة فى مسلسل التهريب اليومى فى ظل الحدود السائبة وغياب الثقة بإجراءات الدولة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان السابق، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لكن هذا الحق يتوقف عند حدود المسئولية الوطنية والأخوية تجاه المساعدات التى تنقلها الأمم المتحدة إلى الداخل السورى عبر مرفأ بيروت، وليس بين أهل طرابلس والبداوى والمنية وغيرها.. من يمكن أن يمنع وصول المساعدات إلى الأشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام".

وتابع "الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الأغذية العالمى فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا فى الشمال.. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمى.. أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين إلى سلامتهم وحقهم فى التعبير السلمى".