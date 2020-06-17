زى النهارده.. الجنايات تمد أجل الحكم على 68 متهما بقضية "أحداث اقتحام قسم حلوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 17 يونيو 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بطر، برئاسة المستشار حسن فريد، تمد أجل النطق بالحكم على 68 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، لجلسة 29 يوليو من ذات العام، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

يذكر أن المحكمة قضت بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام وفى مطلع شهر يونيو 2020 الجارى أقرت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.