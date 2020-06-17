اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زى النهارده.. الجنايات تمد أجل الحكم على 68 متهما بقضية "أحداث اقتحام قسم حلوان"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:33 ص
زى النهارده.. الجنايات تمد أجل الحكم على 68 متهما بقضية "أحداث اقتحام قسم حلوان" المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده من 3 سنوات، وبالتحديد يوم 17 يونيو 2017،  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بطر، برئاسة المستشار حسن فريد، تمد أجل النطق بالحكم على 68 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، لجلسة 29  يوليو من ذات العام، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

يذكر أن المحكمة قضت بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام وفى مطلع شهر يونيو 2020 الجارى أقرت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

 

 


احدث قسم حلوان

اقتحام قسم حلوان

احداث حلوان

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة