روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء ريا، أنه أوضح المسئول بوزارة الصحة الروسية سيرجي افدييف اليوم الأربعاء، أن روسيا تستخدم بالفعل ديكساميثازون لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، لكنها لا تعتبره دواء لكل داء ضد كوفيد 19.

أصبح ديكساميثازون، الستيرويد الرخيص والمستخدم على نطاق واسع ، أول دواء يظهر أنه قادر على إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في ما قال العلماء إنه إنجاز كبير في جائحة فيروس كورونا.

من جانب آخر تتحرك منظمة الصحة العالمية لتحديث مبادئها التوجيهية بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت أن الستيرويد الشائع الرخيص يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ووفقا للتقرير أظهرت نتائج التجارب التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء أن الديكساميثازون المستخدم منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل ، خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث من بين أكثر المصابين بأمراض فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

تستهدف الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين وتسعى إلى استخدام أحدث البيانات لإبلاغ الأطباء عن أفضل السبل للتعامل مع جميع مراحل المرض ، من الفحص إلى الخروج.

على الرغم من أن نتائج دراسة ديكساميثازون هي نتائج أولية ، إلا أن الباحثين وراء المشروع قالوا إنه يشير إلى أن الدواء يجب أن يصبح على الفور رعاية قياسية في المرضى المصابين بشدة.