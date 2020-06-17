اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:30 م
روسيا تعلن استخدام دواء ديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا علاج كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء ريا، أنه أوضح المسئول بوزارة الصحة الروسية سيرجي افدييف اليوم الأربعاء، أن روسيا تستخدم بالفعل ديكساميثازون لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، لكنها لا تعتبره دواء لكل داء ضد كوفيد 19.

أصبح ديكساميثازون، الستيرويد الرخيص والمستخدم على نطاق واسع ، أول دواء يظهر أنه قادر على إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في ما قال العلماء إنه إنجاز كبير في جائحة فيروس كورونا.

روسيا

من جانب آخر تتحرك منظمة الصحة العالمية لتحديث مبادئها التوجيهية بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت أن الستيرويد الشائع الرخيص يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ووفقا للتقرير أظهرت نتائج التجارب التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء أن الديكساميثازون المستخدم منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل ، خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث من بين أكثر المصابين بأمراض فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

602x338_cmsv2_f36e56b7-bec7-5ca3-9002-dd0fa060b51a-4754666

تستهدف الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين وتسعى إلى استخدام أحدث البيانات لإبلاغ الأطباء عن أفضل السبل للتعامل مع جميع مراحل المرض ، من الفحص إلى الخروج.

على الرغم من أن نتائج دراسة ديكساميثازون هي نتائج أولية ، إلا أن الباحثين وراء المشروع قالوا إنه يشير إلى أن الدواء يجب أن يصبح على الفور رعاية قياسية في المرضى المصابين بشدة.

 


كورونا

روسيا

علاج كورونا

ديكساميثازون

علاج فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: الكشف عن أكبر عملية اختراق سيبرانى فى تاريخ الـCIA.. زيادة قياسية بإصابات كورونا فى 6 ولايات أمريكية ومخاوف من موجة ثانية.. وأستراليا ونيوزيلندا تتجهان لمفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:52 م

ماليزيا تسجل صفر وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا و140 حالة شفاء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:50 م

الكويت تسجل 3 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:47 م

ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا بسبب تفشى كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة