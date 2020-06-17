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رويترز: الصحة العالمية تدرس تحديث بروتوكول علاج كورونا واستخدام عقار "الديكساميثازون"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:16 م
رويترز: الصحة العالمية تدرس تحديث بروتوكول علاج كورونا واستخدام عقار "الديكساميثازون" ديكساميثازون
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكالة "رويترز" أن منظمة الصحة العالمية تتحرك لتحديث مبادئها التوجيهية بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت أن الستيرويد الشائع الرخيص يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

المنظمة

ووفقا للتقرير أظهرت نتائج التجارب التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء أن الديكساميثازون المستخدم منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل ، خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث من بين أكثر المصابين بأمراض فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

تستهدف الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين وتسعى إلى استخدام أحدث البيانات لإبلاغ الأطباء عن أفضل السبل للتعامل مع جميع مراحل المرض ، من الفحص إلى الخروج.

على الرغم من أن نتائج دراسة ديكساميثازون هي نتائج أولية ، إلا أن الباحثين وراء المشروع قالوا إنه يشير إلى أن الدواء يجب أن يصبح على الفور رعاية قياسية في المرضى المصابين بشدة.

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بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي ، تبين أن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث ، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى الأكسجين ، تم خفض معدل الوفيات بنحو الخمس ، وفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقد لوحظت الفائدة فقط في المرضى الذين يعانون من مرض خطير مع كوفيد 19ولم يلاحظ في المرضى الذين يعانون من مرض أخف.

وتأتي الأخبار الإيجابية مع تسارع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بعض الأماكن بما في ذلك الولايات المتحدة ، ومع إلغاء بكين لعشرات الرحلات للمساعدة في احتواء تفشي جديد في العاصمة الصينية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان أمس الثلاثاء "هذا هو العلاج الأول الذي يثبت أنه يقلل الوفيات في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي وقالت الوكالة إنها تتطلع إلى تحليل البيانات الكاملة للدراسة في الأيام المقبلة.

وأضافت الوكالة أنه سيتم تحديث الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام الدواء مع مرضى كورونا.

 

 


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علاج فيروس كورونا

كورونا نيوز

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