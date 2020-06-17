روسيا: تعاون الدول مع منظمة الصحة العالمية ضرورى للانتصار على كورونا

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن تعاون الدول مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضرورى لتحقيق الانتصار على فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 553301 إصابة بينها 7478 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".
فيما تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
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