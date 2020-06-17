روسيا: تعاون الدول مع منظمة الصحة العالمية ضرورى للانتصار على كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن تعاون الدول مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضرورى لتحقيق الانتصار على فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 553301 إصابة بينها 7478 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".