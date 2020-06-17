اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:17 ص
خالد صلاح
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رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:37 ص
رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس
رويترز

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قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".

كان متحدث باسم وزارة الأمن قال إن هندوراس مددت حظر تجول لمدة أسبوع حتى 14 يونيو من أجل احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث ذلك فى التلفزيون الوطنى حتى مع استعداد هندوراس لإعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجى 


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