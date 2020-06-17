اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:10 م
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رئيس "مياه المنوفية" يشرف على إصلاح انفجار بخط مياه قطر 700مم فى تلا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:19 م
رئيس "مياه المنوفية" يشرف على إصلاح انفجار بخط مياه قطر 700مم فى تلا رئيس "مياه المنوفية" يشرف على إصلاح انفجار بخط مياه قطر 700مم فى تلا
المنوفية - محمد فتحى

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تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية،أعمال إصلاح عطل ناتج عن إنفجار بخط مياه قطر 700 مم بطريق زرقان- طوخ والذى يُغذى قرى ( زرقان - كمشيش - زنارة - طبلوها - سماليج ) وعلى الفور تم الدفع بالفرق الفنية المختصة لإصلاح العطل والدفع بالمعدات اللازمة مشيراً الى أن الأعمال تسير بصورة طبيعية ولم تؤثر على ضغوط المياه فى المناطق المحيطة .

 

ومن جانبهم انتقلت قيادات الشركة متمثلة المهندس سمير منصور رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس أحمد سعيد مستشار رئيس مجلس الاداره والدكتور شريف لبيب رئيس فرع تلا والمهندس أسامة خليفة مدير التشغيل والصيانة بفرع تلا إلى مكان الإنفجار للإشراف على سرعة الإنتهاء من الأعمال المنفذة لإصلاح العطل ، وسرعة إحتواء الموقف وتم التعامل مع الإنفجار وإعادة تدفق مياه الشرب فور إنهاء الأعمال وإصلاح العطل.

 

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قد أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل الشركة وخارجها لسلامة أهالى المحافظة وسلامة العاملين بالشركة وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار إلى قيام الشركة بالدفع بنافورى لتطهير قرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا بالكامل بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة.

 

ومن جهة أخرى تواصل الشركة أعمال التطهير الداخلية حفاظاً على سلامة العاملين بالشركة حيث تم تطهير ديوان عام فرع الشركة بمركز السادات

 

يأتى ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتعليمات رئيس الشركة القابضة وتطبيقاً للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات.

 

 

 


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