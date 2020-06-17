رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال الرصف بقرية محلة حسن.. صور

وأكد "صلاح" أنه يتم استكمال الأعمال طبقا لخطط لأعوام سابقا، وذلك لخدمة مجموعة من العزب التابعه لقرية محلة حسن.

على الجانب الآخر أكد طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، التصدى بحسم لكل أشكال التعديات واسترداد حق الدولة، موضخا أنه لن يسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصاً خلال هذه الفترة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية أنه تلقى 9 آلاف و979 طلب تصالح فى مخالفات البناء، فى ظل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى يُعد خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات فى نطاق المحافظة.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية إنه تم اعتماد قيمة التصالح وتشكيل اللجان المختصة بفحص كل الأعمال الموجودة، لافتا إلى تفعيل "لجان الأمانة الفنية" والتى تضم عددا من المهندسين داخل نطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، إلى جانب "اللجان الفنية" والتى تضم استشارين من نقابة المهندسين بالغربية.

وطالب نائب محافظ الغربية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وخصوصا داخل المدن بسرعة تقديم الطلبات من خلال كل المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها.

وأوضح عطا حرص المحافظة على تقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يضمن حق الدولة ويحافظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية من التعديات.