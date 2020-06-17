رئيس جهاز 6أكتوبر: إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء بمناطق متفرقة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس شريف الشريني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم رصد وتنفيذ إزالات فورية لثلاث مخالفات بناء بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة ومباحث التعمير بالمينة، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء برصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مخالفات البناء التي تمت إزالتها تمثلت في زيادة النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم ٤٣٢ المجاورة الثانية بالحى الأول، وقواطع طوب بالردود الجانبي بالقطعة رقم ٨٤ عمرانية الثانية منطقة ١٩، وزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم 1536 فى المجاورة السابعة بالحي الثالث، بالمخالفة لتراخيص البناء والاشتراطات البنائية لهذه القطع.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بأنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أن الجهاز يتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح، وأن المواطنين المستفيدين من القانون لديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيداء حق الدولة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني، وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات أمام المحال المخالفة بمشروع ١٠٣ عمارة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدة إشغالات ومخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.