رئيس جامعة القاهرة : إنشاء مجلس تنسيقى للشئون الصحية للارتقاء بالخدمات

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإنشاء وتشكيل مجلس تنسيقي للشئون الصحية بالجامعة، بهدف متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ للإرتقاء بالخدمات الصحية علاجًا وتدريبًا وتعليمًا وبحثًا، وذلك برئاسة عميدة كلية الطب وعضوية كل من ​​​عمداء كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة،فى بيان صادر عن الجامعة أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات الجامعة ساهم بشكل كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتؤدي مستشفيات جامعة القاهرة دورًا كبيرًا في مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصصت مستشفى قصر العيني الفرنساوي كمستشفي للعزل، بالإضافة إلى عيادة متخصصة بقصر العيني لكافة العاملين للرد على الإستفسارات الطبية والتشخيص المبدئي واجراء المسحات، والإشراف الطبي على المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي.